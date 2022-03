Antony Blinken o Rosji: jeśli pozwolimy, by zasady były naruszane, otworzymy całą puszkę Pandory kłopotów

- Widzimy dziś paskudne oblicze wojny wybuchającej na naszych granicach. Rosjanie bombardują i ostrzeliwują wszystko. To barbarzyński sposób prowadzenia wojny - powiedział Borrell. Dodał, że wojna na Ukrainie jest "wojną Putina i on musi ją zatrzymać".

- Ta wojna z wyboru ma przerażające konsekwencje dla prawdziwych ludzi, matek, ojców, dzieci. Musi się zakończyć - powiedział Blinken, dodając że stawką wojny jest nie tylko życie ludzi, ale cały porządek ustanowiony po II wojnie światowej. - Jeśli pozwolimy, by te zasady były naruszane, tak jak Rosja robi to teraz, z bezkarnością, otworzymy całą puszkę Pandory kłopotów nie tylko dla nas, ale dla całego świata - dodał szef dyplomacji USA. Wyraził jednocześnie przekonanie, że współpraca USA z UE zapewni, że Rosja zapłaci za swoje działania.

Jak dodał, Waszyngton jest zdecydowany zrobić wszystko, co konieczne, aby zatrzymać wojnę na Ukrainie.

- Wspólnie stajemy w obliczu tego, co jest wojną z wyboru prezydenta Putina: niesprowokowaną, nieuzasadnioną wojną, która ma przerażające konsekwencje dla ludzi - powiedział dziennikarzom. - Zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to powstrzymać. Zatem koordynacja między nami jest niezbędna - dodał.