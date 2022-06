Blinken: musimy zwiększyć odporność krajów na wschodniej flance NATO

Blinken mówił też o konieczności uniezależnienia się regionu Trójmorza od rosyjskiego gazu, co - jak argumentował - sprawi, że będziemy mniej podatni na działania Kremla, zaś Kreml nie będzie miał środków na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie.

Amerykański sekretarz stanu zwracał też uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej czy lotnisk, co jest bardzo ważne z punktu widzenia NATO. - Dzięki temu mogliśmy wysłać pomoc humanitarną na Ukrainę, a sześć milionów cywilów mogło się wydostać z Ukrainy. Większość z nich znalazła schronienie w waszych krajach, za co bardzo dziękuję - powiedział, zwracając się do uczestników szczytu.