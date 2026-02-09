Logo strona główna
Świat

Portugalczycy wybrali nowego prezydenta

Antonio Jose Seguro
Głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Portugalii (18.01.2026 r.)
Źródło: Reuters
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii zdecydowane zwycięstwo odniósł kandydat Partii Socjalistycznej, Antonio Jose Seguro - wynika z danych państwowej komisji wyborczej. Jego rywalem był Andre Ventura, lider populistyczno‑prawicowej partii Chega.

Seguro poparło 66,8 proc. uczestników niedzielnych wyborów; jego rywal, lider populistyczno-prawicowej partii Chega Andre Ventura otrzymał 33,18 proc. głosów.

W II turze wyborów Seguro otrzymał największe poparcie w historii organizowanych we współczesnej Portugalii wyborów prezydenckich. Poparło go 3,45 mln obywateli uczestniczących w głosowaniu. Frekwencja wyniosła 50,1 proc.

Będzie służył "we własnym stylu"

Podczas pierwszego przemówienia do Portugalczyków wygłoszonego w niedzielę przed północą prezydent elekt zapewnił, że będzie "służył narodowi z takim samym zaangażowaniem, jak jego poprzednicy, ale we własnym stylu".

- Będę zadawał trudne pytania i wymagał odpowiedzi, których nasz kraj potrzebuje. Przejrzystości i etyki się nie negocjuje - podkreślił Seguro deklarując, że będzie wymagającym partnerem dla centroprawicowego rządu premiera Luisa Montenegro.

Dodał, że nie zamierza jednak podejmować działań służących osłabieniu rządu Montenegro, lub przyczyniać się do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Seguro, który będzie szóstym szefem państwa w demokratycznej Portugalii, przejmie urząd od polityka Partii Socjaldemokratycznej Marcela Rebelo de Sousy, który stoi na czele państwa od 2016 r.

Czytaj też: Wielomiliardowe straty po burzach

Wybory w czasie kryzysu

Druga tura wyborów przebiegała pod znakiem licznych powodzi, do których doprowadziły utrzymujące się od końca stycznia orkany. W ich efekcie zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 1,2 tys. zostało ewakuowanych.

Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
METEO
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
METEO
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
METEO

Zarówno Seguro, jak i Ventura na finiszu kampanii wyborczej odwiedzali poszkodowane miejsca. W kraju do 15 lutego obowiązuje stan klęski żywiołowej.

W związku z kataklizmem w 20 miejscowościach nie było możliwe zorganizowanie głosowania w niedzielę. Druga tura wyborów odbędzie się tam 15 lutego.

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOSE COELHO

