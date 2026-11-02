Świat Niezwykłe nagranie z królem. "Gdzie jest parasol?" Oprac. Ewa Żebrowska |

Król Karol w deszczu podczas uroczystej ceremonii. "Gdzie jest parasol?" Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Isabel Infantes/Pool/Getty Images

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Niedzielne uroczystości na stadionie w St John’s na karaibskiej Antigui, z okazji przypadającej 1 listopada 45. rocznicy uzyskania niepodległości Antigui i Barbudy, zostały zakłócone przez ulewny deszcz. Gośćmi tego wydarzenia był król Karol i królowa Kamila, którzy odbywają oficjalną podróż po Karaibach. Brytyjski monarcha pełni na Antigui i Barbudzie rolę oficjalnej głowy państwa.

W trakcie obchodów Karol III stał na podwyższeniu wraz żoną, dokonując przeglądu sił zbrojnych. Nagłe pogorszenie pogody sprawiło, że królowa, której podano parasol, opuściła podium. Król najwyraźniej oczekiwał, że również go otrzyma - na nagraniu widać, jak wyraźnie zdezorientowany unosi rękę do góry i - według relacji brytyjskich mediów - dopytuje: "Gdzie jest parasol?". Następnie na chwilę opuszcza podium, by po krótkiej wymianie zdań z przedstawicielami sił zbrojnych na nie wrócić. Ostatecznie wręczono mu czarny parasol.

"Gdzie jest parasol?". Król Karol w strugach deszczu podczas uroczystości na Antigui Źródło zdjęcia: Reuters

Ulewa, jak relacjonują media, trwała około pięciu minut i po jej ustąpieniu kontynuowano obchody.

Król Karol III w strugach deszczu na stadionie Źródło zdjęcia: Isabel Infantes/Pool/Getty Images

Król obrócił sytuację w żart

Według brytyjskich dzienników król Karol obrócił całą sytuację w żart. "Zacząłem hodować rukiew wodną na spodniach" - skomentował przemoczony strój. "The Telegraph" relacjonuje, że uwagę tę skierował do premiera Antigui i Barbudy, Gastona Browne'a.

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Królowi, jak ustalił "The Telegraph" wyjaśniono później, że opieszałość w podaniu parasola wynikała ze zwyczaju, by podczas odśpiewywania państwowego hymnu stać nieruchomo. Jak ocenia z kolei "The Independent" Karol III "przez lata doprowadził do perfekcji sztukę rzucania lekkich, żartobliwych uwag". Podkreślono, że jest przy tym przeciwieństwem swojej matki, Elżbiety II, która przez 70 lat panowania zachowywała w takich sytuacjach "pełen powagi, neutralny wyraz twarzy".

Antigua i Barbuda to mały wyspiarski kraj na Morzu Karaibskim, liczący niespełna 100 tysięcy mieszkańców, który uzyskał niepodległość 1 listopada 1981 roku. Oficjalna podróż pary królewskiej związana jest z wtorkowym spotkaniem szefów rządów Wspólnoty Narodów.

Redagował AM