Wypowiedzieli wojnę Putinowi. Kim są członkowie grupy Anonymous?

Operacje grupy Anonymous przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę zasłynęły na całym świecie. - Wywieramy presję. Jeżeli trafimy do osób, które nie wiedzą, co się dzieje w Ukrainie, otwieramy dla nich takie małe okienko na prawdę nieprzefiltrowaną przez propagandę Kremla – mówi haktywista Jan Zumbach.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę haktywiści zaatakowali rosyjskie strony rządowe i upublicznili dane czołowych urzędników Kremla. Włamali się też do rosyjskich kanałów telewizyjnych. Zamiast propagandy zaczęli nadawać ukraińskie pieśni oraz autentyczne obrazy z ostrzeliwanego przez Rosję kraju.

- Jeśli chodzi o "operację Rosja", naszym jedynym celem jest powstrzymanie tej szalonej rzezi niewinnych ludzi. Wojna w cyberprzestrzeni jest czymś zupełnie innym, niż typowa wojna na polu walki. Uszkadzane są elementy infrastruktury cyberprzestrzeni, czyli ogólnie wszystko, co jest uzależnione od elektryczności – tłumaczy Shdwpnda.

Anonymous. Co kryje maska?

Członkowie grupy Anonymous pochodzą z różnych stron świata. Jak twierdzą, nie mają żadnego lidera, a większość z nich nawet nie zna się osobiście. Ich znakiem rozpoznawczym jest maska Guya Fawkesa z filmu "V jak Vendetta". Bohater, podobnie jak haktywiści, walczył o wolność i nie chciał podporządkować się władzy. - Dla większości z nas hakerstwo to sztuka. Wydarzenia rozgrywające się na całym świecie tylko motywują, by używać tego, co lubimy robić w lepszy sposób – mówi Sebastian Dante Alexander.