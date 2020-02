Szefowa CDU krytykowana. "Jej autorytet nie wystarczy nawet do zdyscyplinowania regionalnych struktur"

Kramp-Karrenbauer, która aspiruje do roli następczyni kanclerz Angeli Merkel, naraziła się w piątek na ataki prasy i partyjnych rywali, gdy okazało się, że deputowani z CDU w landtagu Turyngii nie tylko nie mają zamiaru zastosować się do jej nakazów i zabiegać o powtórzenie wyborów, ale wręcz poparli Thomasa Kemmericha z liberalnej FDP, wybranego na premiera także dzięki poparciu prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

- CDU w Turyngii poparło tego kandydata wbrew klarownym rekomendacjom partii federalnej (...) Choć powinno być jasne dla wszystkich, że to okazja dla AfD do rozgrywania swoich gierek - powiedziała w piątek Kramp-Karrenbauer.

Szefowa CDU w ogniu krytyki po wyborach w Turyngii

Choć w środę pod presją polityczną, w tym ze strony szefa FDP Christiana Lindnera i Angeli Merkel, premier elekt zapowiedział ustąpienie z urzędu i złożenie wniosku o rozwiązanie landtagu w Erfurcie, regionalna CDU oświadczyła, że nie chce zastosować się do wytycznych Kramp-Karrenbauer i kanclerz Angeli Merkel i dopuścić do ogłoszenia nowych wyborów.

Z tej konfrontacji z chadekami z Turyngii Kramp-Karrenbauer wyszła politycznie osłabiona - napisał Reuters. AP pisze, że ściągnęło to na nią ataki prasy, w tym tabloidu "Bild", który napisał, że szefowa chadeków, która "absolutnie chce zostać kanclerzem, dowiodła, że jej autorytet i przywództwo nie wystarczą nawet do zdyscyplinowania regionalnych struktur (CDU) w Turyngii".

Polityczny pat w landtagu

Konstytucja Turyngii przewiduje kilka sposobów, które prowadzą do dymisji rządu - najprostszy to dobrowolna rezygnacja premiera z urzędu. Frakcja FDP chce też złożyć wniosek o rozwiązanie parlamentu, do tego potrzebuje jednak poparcia CDU i AfD. Sama ma zaledwie 5 deputowanych w 90-osobowym landtagu. Możliwe jest wreszcie głosowanie nad wotum zaufania, zgłoszonym przez samego premiera bądź pięciu deputowanych, jednak to rozwiązanie wymaga absolutnej większości, a więc współpracy CDU z postkomunistyczną Lewicą.