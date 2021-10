Anne Hidalgo kandydatką Partii Socjalistycznej na prezydenta Francji

Anne Hidalgo, mer Paryża, została wybrana w wewnętrznych wyborach Partii Socjalistycznej i oficjalnie zatwierdzona jako kandydatka w wyborach prezydenckich. Odbędą się one we Francji w 2022 roku. Zamiar głosowania na Anne Hidalgo deklaruje 4-7 procent ankietowanych.

- Pełna mobilizacja, by zaoferować (Francuzom) alternatywę. Zaczynamy! Gotowi! Start! - powiedziała Hidalgo po ogłoszeniu danych po podliczeniu 90 proc. głosów przez pierwszego sekretarza Partii Socjalistycznej Oliviera Faure. - Rozumiem ciężar odpowiedzialności, jaka spadnie na me barki - zapewniła działaczy zebranych na wieczorze wyborczym w jednym z paryskich pubów. - Moje barwy to kolory lewicy, które zakładają odpowiedzialność w procesie sprawowania władzy - zapewniła.