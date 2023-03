Anna Myroniuk i Alexander Khrebet zwycięzcami konkursu #AllForJan Award 2023

Anna Myroniuk i Alexander Khrebet z nagrodą #AllForJan 2023, która jest upamiętnieniem zamordowanego pięć lat temu słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka. Dziennikarze Kyiv Independent ujawnili rażące nadużycia dowódców Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Anna Myroniuk i Alexander Khrebet z Kyiv Independent otrzymali w czwartek nagrodę #AllForJan 2023. Dziennikarze ujawnili rażące nadużycia dowódców Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, formacji wojskowej utworzonej w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji z inicjatywy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla obcokrajowców chcących bronić Ukrainy.

Opisana historia rzuciła światło na kradzież przez dowódców Legionu broni i sprzętu bojowego, otrzymanych od zachodu, ochotników, a nawet kupionych dla siebie przez samych żołnierzy.

"Dziennikarstwo śledcze w Ukrainie działa"

- Zrozumieliśmy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by opowiedzieć tę historię i stanąć w ich obronie. Chronić życie członków Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy - powiedziała Anna Myroniuk. - Oczywiście to, że zabraliśmy głos jako pierwsi, było ogromnym wyzwaniem. Teraz dziennikarstwo śledcze w Ukrainie się odradza, ale od wybuchu wojny w naturalny sposób oczy wszystkich dziennikarzy zwrócone były w stronę zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję - dodała.

Anna Myroniuk i Alexander Khrebet zdobywcami nagrody #AllForJan 2023 TVN24

- Oczywiście otrzymywaliśmy negatywny feedback, że nie powinniśmy tego robić, że niszczymy wizerunek Ukrainy w oczach świata. Ale byli też tacy, którzy nas popierali i uważali, że to, co robimy, jest bardzo wartościowe. Bo to pokazuje, że dziennikarstwo śledcze w naszym kraju działa. A to potwierdza, że w Ukrainie jest demokracja i to odróżnia nas od Rosji - dodała Anna Myroniuk.

- Dziękujemy redakcji TVN24, wszystkim naszym kolegom z pracy i szczególnie dziękuję Annie. Bez niej to by się nie wydarzyło - powiedział Alexander Khrebet. - Ta praca została wyróżniona za poziom dziennikarstwa dochodzeniowego. Wzięto również pod uwagę wyzwania, z jakimi się zetknęli dziennikarze pracujący nad tą historią, ale przede wszystkim za odwagę opowiedzenia historii podczas wojny z perspektywy, której nikt do tej pory nie dotknął - stwierdziła Ewa Ewart, związana z TVN24 dziennikarka, producentka filmowa i członkini jury nagrody #AllForJan.

Zdobywcy nagrody i Ewa Ewart na uroczystości TVN24

#AllForJan 2023 to wyróżnienie, które jest upamiętnieniem zamordowanego pięć lat temu słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka.

