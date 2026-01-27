Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Może pokierować węgierską dyplomacją. Chce naprawy "tysiącletniej przyjaźni" z Polską

Anita Orban
Chce naprawienia "1000-letniej przyjaźni węgiersko-polskiej". Anita Orban kandydatką opozycji na szefową dyplomacji
Źródło: TVN24
Anita Orban ma pokierować węgierską dyplomacją, o ile opozycyjna partia TISZA wygra kwietniowe wybory i wykona zwrot na Zachód. Kandydatka wysłała już jasne sygnały dotyczące współpracy z Polską, w tym przyszłości polityków PiS, którzy otrzymali azyl od Viktora Orbana.

Polskę i Węgry znowu połączy prawdziwa przyjaźń - zapowiada Anita Orban, kandydatka węgierskiej opozycji na stanowisko ministry spraw zagranicznych. Poprawienie relacji na linii Budapeszt-Warszawa to jeden z jej priorytetów. Węgry mają skończyć z lawirowaniem pomiędzy Zachodem a Kremlem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę

- Należymy do Zachodu i położymy kres polityce państwa wahadłowego. Wyraźnie i definitywnie zakotwiczymy Węgry w zachodnim systemie sojuszniczym i będziemy to wzmacniać - zapowiedziała Orban w rozmowie z liderem partii TISZA, Peterem Magyarem.

- Jednym ze sposobów będzie ożywienie i naprawienie tysiącletniej przyjaźni węgiersko-polskiej, przezwyciężając wszelkie szkody ostatnich lat - dodała. Kandydatka na szefową węgierskiej dyplomacji chce więc "wzmocnienia przyjaźni z Polską". - Będzie to fundamentem współpracy wyszehradzkiej - podkreśliła.

Anita Orban
Anita Orban
Źródło: facebook.com/orbananita.tisza

Z ust Anity Orban padła ważna deklaracja - Węgry nie pozwolą na ukrywanie się w kraju poszukiwanych przestępców. To zapowiedź dotycząca polityków ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości, którym polityczny azyl przyznał niespokrewniony z nią Viktor Orban.

Wybory na Węgrzech

Jeśli partia TISZA wygra kwietniowe wybory parlamentarne, Magyar w pierwszą podróż zagraniczną ma zamiar wybrać się do Warszawy, dopiero potem do Brukseli - taka zapowiedź to reakcja na narrację Viktora Orbana, który próbuje zohydzić wyborcom opozycję, nazywając sługusami Ursuli von der Leyen.

- Nie będziemy bezkrytycznie prounijni, nie będziemy ślepo się podporządkowywać. Nie popieramy unijnego budżetu na 2028 rok w jego obecnej formie, ale tylko konstruktywny partner może przedstawić konstruktywną krytykę. Partner, którego tożsamość i przynależność nie są kwestionowane - stwierdziła Anita Orban.

Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia - to ważna data, bo tego dnia w 2003 roku odbyło się referendum w sprawie członkostwa Węgier w Unii Europejskiej. Ponad 83 procent głosujących opowiedziało się za wstąpieniem do Wspólnoty.

Teraz jednym z głównych celów TISZY ma być odzyskanie, między innymi z pomocą Polski, pełnego dostępu do funduszy unijnych - dlatego opozycja przedstawia wiosenne głosowanie jako za albo przeciw zjednoczonej Europie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jakub Loska

Źródło: "Fakty o Świecie"

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/orbananita.tisza

Udostępnij:
TAGI:
Węgry
Czytaj także:
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Koniec negocjacji historycznej umowy
BIZNES
Odśnieżanie ulic Nowego Jorku
Śnieżyce w USA. Bilans ofiar wciąż rośnie
METEO
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, droga zablokowana
WARSZAWA
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
BIZNES
imageTitle
Zła wiadomość dla kibiców Świątek
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Atak nożem, nie żyje 4-latka. Sprawcą funkcjonariusz SOP
USTKA
47 min
Grenlandia
"Świetny, strategiczny zakup". Kupił globus, żeby zobaczyć, gdzie jest Grenlandia
Kultura polityczna
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
WARSZAWA
Babisz
Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"
Świat
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
IMGW ostrzega. Tam nadal może być ślisko
METEO
USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
Świat
imageTitle
Sabalenka pokazała moc. Koniec pięknego snu 18-latki
EUROSPORT
Gregory Bovino
Dowodził działaniami w Minneapolis. Media: został odwołany
Świat
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
Miliardy dla Polski, spotkanie u prezydenta, ruszyła kwalifikacja wojskowa
Warto wiedzieć
28 min
za grosz sprawiedliwości
PremieraZostała zgwałcona. Dali jej bony żywnościowe, choć swoim rozdawali miliony
Czarno na białym
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Gospodarze świętują. Jako pierwsi awansowali do półfinału Euro
EUROSPORT
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
METEO
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
METEO
imageTitle
Wilson się nie zatrzymuje. Pewny triumf na początek German Masters
EUROSPORT
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
BIZNES
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
BIZNES
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
WARSZAWA
Fakty po faktach - Tomasz Kloc
Był ranny w Iraku, skomentował słowa Trumpa. "Żenująca sprawa"
Polska
Donald Trump
Kwaśniewski: wszyscy jesteśmy w pułapce Trumpa
Kropka nad i
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
METEO
Fakty po faktach - prof. Bohdan Maruszewski
Współtwórca WOŚP: my nie czerpiemy żadnych z tego korzyści
Polska
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
BIZNES
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Dziewiętnastowieczny rękopis w rejestrze zabytków
WARSZAWA
imageTitle
Niezwykła historia biegacza narciarskiego. Na igrzyska jako Kolumbijczyk
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica