Chce naprawienia "1000-letniej przyjaźni węgiersko-polskiej". Anita Orban kandydatką opozycji na szefową dyplomacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polskę i Węgry znowu połączy prawdziwa przyjaźń - zapowiada Anita Orban, kandydatka węgierskiej opozycji na stanowisko ministry spraw zagranicznych. Poprawienie relacji na linii Budapeszt-Warszawa to jeden z jej priorytetów. Węgry mają skończyć z lawirowaniem pomiędzy Zachodem a Kremlem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę

- Należymy do Zachodu i położymy kres polityce państwa wahadłowego. Wyraźnie i definitywnie zakotwiczymy Węgry w zachodnim systemie sojuszniczym i będziemy to wzmacniać - zapowiedziała Orban w rozmowie z liderem partii TISZA, Peterem Magyarem.

- Jednym ze sposobów będzie ożywienie i naprawienie tysiącletniej przyjaźni węgiersko-polskiej, przezwyciężając wszelkie szkody ostatnich lat - dodała. Kandydatka na szefową węgierskiej dyplomacji chce więc "wzmocnienia przyjaźni z Polską". - Będzie to fundamentem współpracy wyszehradzkiej - podkreśliła.

Anita Orban Źródło: facebook.com/orbananita.tisza

Z ust Anity Orban padła ważna deklaracja - Węgry nie pozwolą na ukrywanie się w kraju poszukiwanych przestępców. To zapowiedź dotycząca polityków ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości, którym polityczny azyl przyznał niespokrewniony z nią Viktor Orban.

Wybory na Węgrzech

Jeśli partia TISZA wygra kwietniowe wybory parlamentarne, Magyar w pierwszą podróż zagraniczną ma zamiar wybrać się do Warszawy, dopiero potem do Brukseli - taka zapowiedź to reakcja na narrację Viktora Orbana, który próbuje zohydzić wyborcom opozycję, nazywając sługusami Ursuli von der Leyen.

- Nie będziemy bezkrytycznie prounijni, nie będziemy ślepo się podporządkowywać. Nie popieramy unijnego budżetu na 2028 rok w jego obecnej formie, ale tylko konstruktywny partner może przedstawić konstruktywną krytykę. Partner, którego tożsamość i przynależność nie są kwestionowane - stwierdziła Anita Orban.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia - to ważna data, bo tego dnia w 2003 roku odbyło się referendum w sprawie członkostwa Węgier w Unii Europejskiej. Ponad 83 procent głosujących opowiedziało się za wstąpieniem do Wspólnoty.

Teraz jednym z głównych celów TISZY ma być odzyskanie, między innymi z pomocą Polski, pełnego dostępu do funduszy unijnych - dlatego opozycja przedstawia wiosenne głosowanie jako za albo przeciw zjednoczonej Europie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD