Polskę i Węgry znowu połączy prawdziwa przyjaźń - zapowiada Anita Orban, kandydatka węgierskiej opozycji na stanowisko ministry spraw zagranicznych. Poprawienie relacji na linii Budapeszt-Warszawa to jeden z jej priorytetów. Węgry mają skończyć z lawirowaniem pomiędzy Zachodem a Kremlem.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wiadomo, kto pokieruje polityką zagraniczną węgierskiej opozycji. Nazwisko przykuwa uwagę
- Należymy do Zachodu i położymy kres polityce państwa wahadłowego. Wyraźnie i definitywnie zakotwiczymy Węgry w zachodnim systemie sojuszniczym i będziemy to wzmacniać - zapowiedziała Orban w rozmowie z liderem partii TISZA, Peterem Magyarem.
- Jednym ze sposobów będzie ożywienie i naprawienie tysiącletniej przyjaźni węgiersko-polskiej, przezwyciężając wszelkie szkody ostatnich lat - dodała. Kandydatka na szefową węgierskiej dyplomacji chce więc "wzmocnienia przyjaźni z Polską". - Będzie to fundamentem współpracy wyszehradzkiej - podkreśliła.
Z ust Anity Orban padła ważna deklaracja - Węgry nie pozwolą na ukrywanie się w kraju poszukiwanych przestępców. To zapowiedź dotycząca polityków ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości, którym polityczny azyl przyznał niespokrewniony z nią Viktor Orban.
Wybory na Węgrzech
Jeśli partia TISZA wygra kwietniowe wybory parlamentarne, Magyar w pierwszą podróż zagraniczną ma zamiar wybrać się do Warszawy, dopiero potem do Brukseli - taka zapowiedź to reakcja na narrację Viktora Orbana, który próbuje zohydzić wyborcom opozycję, nazywając sługusami Ursuli von der Leyen.
- Nie będziemy bezkrytycznie prounijni, nie będziemy ślepo się podporządkowywać. Nie popieramy unijnego budżetu na 2028 rok w jego obecnej formie, ale tylko konstruktywny partner może przedstawić konstruktywną krytykę. Partner, którego tożsamość i przynależność nie są kwestionowane - stwierdziła Anita Orban.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia - to ważna data, bo tego dnia w 2003 roku odbyło się referendum w sprawie członkostwa Węgier w Unii Europejskiej. Ponad 83 procent głosujących opowiedziało się za wstąpieniem do Wspólnoty.
Teraz jednym z głównych celów TISZY ma być odzyskanie, między innymi z pomocą Polski, pełnego dostępu do funduszy unijnych - dlatego opozycja przedstawia wiosenne głosowanie jako za albo przeciw zjednoczonej Europie.
Autorka/Autor: Jakub Loska
Źródło: "Fakty o Świecie"
Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/orbananita.tisza