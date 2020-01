Niejasne przelewy, diamenty i ropa. "Najbogatsza kobieta Afryki" w jednym z najbiedniejszych krajów na Ziemi

Isabel dos Santos wraz z mężem przez dekady stała się właścicielką nieruchomości i firm działających w sektorach: nieruchomości, naftowym, wydobywczym i telekomunikacyjnym - wynika z analizy danych ponad 700 tysięcy dokumentów, do których dotarli dziennikarze magazynu BBC Panorama dzięki pomocy Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ).

Umowy podpisywane przez małżeństwo z obejściem prawa doprowadziły w ostatnich latach do przedstawienia kobiecie zarzutów korupcyjnych w Angoli, Isabel dos Santos od lat żyje już jednak w Wielkiej Brytanii. W sercu Londynu ma co najmniej kilka drogich nieruchomości - pisze BBC.

ICIJ określiło opisywane dokumenty mianem Luanda Leaks. Obejmują one informacje związane z nabywaniem praw własności przez Dos Santos i jej męża Sindika Dozolo w ciągu kilkunastu ostatnich lat, za rządów Jose Eduarda dos Santosa (1979-2017). Jak mówią cytowani przez BBC dziennikarze śledczy, wynika z nich niezbicie, że kobieta stworzyła majątek, żerując na środkach, do których dostęp powinni mieć zwykli Angolańczycy.

Isabel dos Santos to córka byłego prezydenta Angoli

Na czele paliwowego giganta

Do podpisania jednej z najbardziej podejrzanych umów doszło w 2017 roku. Rok wcześniej Isabela dos Santos dostała od ojca uprawnienia do tego, by zarządzać zmagającym się z trudnościami państwowym koncernem paliwowym Sonangol. Wkrótce ojciec - prezydent przez 38 lat - odszedł jednak z urzędu, a jego następca Joao Lourenco - choć jest przedstawicielem tego samego ugrupowania - nakazał prześwietlenie finansów rodziny dos Santos.