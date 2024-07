Zwłoki w walizkach na moście. Zarzuty dla zatrzymanego - miał znać ofiary

Jak podaje BBC zatrzymany mężczyzna to Yostin Andres Mosquera, 34-latek zamieszkały w londyńskiej dzielnicy Shepherd's Bush. Został schwytany w sobotę wczesnym rankiem w Bristolu. Policja poszukiwała go od środy, kiedy to w pozostawionych na słynnym bristolskim moście dwóch walizkach znaleziono ludzkie zwłoki. W piątek w Londynie prowadzący śledztwo w sprawie odnaleźli kolejne fragmenty ciał.