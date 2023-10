Rekordowo długie więzienie za znęcanie się nad psem. 29-latek skatował szczeniaka na śmierć

Za spowodowanie "przerażających obrażeń" u Rocko, 11-tygodniowego szczeniaka rasy American Bully, sąd w Lancaster skazał 29-letniego Dudleya Payne'a z Penwortham w północno-zachodniej Anglii na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia. Nałożył też na niego zakaz posiadania zwierząt przez 15 lat - przekazał portal BBC. Według Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), organizacji zajmującej się promocją dobrostanu zwierząt, to najdłuższy wyrok więzienia, jaki kiedykolwiek wydano na mocy ustawy o dobrostanie zwierząt.