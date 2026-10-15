Świat Nagranie tragedii krąży w sieci, udostępnił je również Trump. Oświadczenie rodziny Oprac. Ewa Żebrowska |

Atak tygrysa w brytyjskim zoo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak pisze BBC 23-letni William Chapman odwiedził w sobotę Yorkshire Wildlife Park. Do ataku tygrysa doszło krótko po godz. 13.30 czasu lokalnego, gdy mężczyzna wszedł do wybiegu tych dzikich zwierząt. Zmarł na miejscu.

"William był bystrym, serdecznym i ujmującym młodym człowiekiem, którego rodzina bardzo kochała - a on odwzajemniał to uczucie" - czytamy w oświadczeniu rodziny cytowanym przez media. "Rodzina jest całkowicie zdruzgotana tą stratą i z trudem próbuje pogodzić się z tym, co się wydarzyło. [...] ma nadzieję, że odpowiednie organy dołożą wszelkich starań, by wyjaśnić, dlaczego nasz wspaniały syn postąpił tak, a nie inaczej".

Nagranie ze zdarzenia i wpisy Trumpa

Nagranie zdarzenia jest szeroko udostępniane w mediach społecznościowych - a we wtorek wieczorem udostępnił je również prezydent USA Donald Trump - pisze BBC. Pojawiło się na jego profilu na Truth Social, który śledzi ponad 13 milionów osób. "Nigdy nie zadzieraj z naturą" - napisał przy wideo, które nie pokazuje samego momentu śmierci mężczyzny.

W kolejnym wpisie Trump zamieścił zbitkę innych ataków dzikich zwierząt, nie podając jednak, skąd pochodzą nagrania. Do tematu wrócił po jakimś czasie, zamieszczając tym razem wideo wygenerowane przez AI, gdzie to on gania tygrysa. Uśmiechnięty Trump turla się ze zwierzęciem przy dźwiękach przeboju "The Lion Sleeps Tonight" zespołu The Tokens.

"Spekulacje jedynie pogłębiają cierpienie"

W swym oświadczeniu rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności. Stwierdza jednocześnie, że "publikowanie i rozpowszechnianie drastycznych treści przysparza jej ogromnego bólu w tym wyjątkowo trudnym czasie". W oświadczeniu podkreśla też, że młody mężczyzna ​​cierpiał na "poważną chorobę psychiczną" i od lat zażywał silne leki.

BBC cytuje burmistrza South Yorkshire, Olivera Copparda, który również odniósł się do kwestii udostępniania nagrań. Jak mówił, we wtorek jego urząd skontaktował się z rodziną Chapmana. Krewni "wyrazili swój ból i cierpienie, wynikające z faktu, że nagrania oraz zdjęcia przedstawiające jego śmierć są rozpowszechniane w mediach społecznościowych". Coppard zaapelował także do internautów, by powstrzymali się od spekulacji na temat zdarzenia. "Takie spekulacje jedynie pogłębiają cierpienie, z jakim mierzy się rodzina pana Chapmana" - stwierdził.

Władze parku przekazały, że tygrys amurski wabiący się Altai, który zaatakował 23-latka, nie zostanie poddany eutanazji. Od soboty obiekt pozostaje nieczynny dla zwiedzających. Trwa dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny.

Redagował AM