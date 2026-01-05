Logo strona główna
Świat

Rzucił się na pomoc matce z córką, nie żyje. "Bezinteresowny bohater"

2025-03-15T013540Z_1_LVA001779011032025RP1_RTRWNEC_0_7790-BRITAIN-CRASH-TANKER-MORNING-CLIP1-0006
Wybrzeże w Withernsea
Nie żyje mężczyzna, który rzucił się na ratunek dwóm tonącym kobietom we wschodnim Yorkshire w Anglii. Był "prawdziwym, bezinteresownym bohaterem o złotym sercu" - stwierdziła jego rodzina. Z wody wydobyto także ciało jednej z kobiet, druga pozostaje zaginiona.
Kluczowe fakty:
  • W piątek we wschodnim Yorkshire służby zostały wezwane nad morze. Świadkowie widzieli ludzi spieszących na ratunek dziewczynie, która wpadła do wody.
  • Jedną z osób, która próbowała pomóc w akcji, był 67-letni Mark Ratcliffe.
  • Policja wciąż poszukuje nastolatki, która wpadła do wody. Znaleziono ciało jej matki, która utonęła.

W piątek o godzinie 15:15 służby ratunkowe zostały wezwane do nadmorskiego kurortu we wschodnim Yorkshire. Świadkowie twierdzą, że widzieli ludzi spieszących na ratunek młodej kobiecie, która wpadła do morza. Po przybyciu na miejsce z wody został wyciągnięty 67-letni Mark Ratcliffe. Mężczyzna był nieprzytomny i na miejscu została stwierdzona jego śmierć.

Śmierć mężczyzny, który ruszył na ratunek

Jak w niedzielę poinformowała policja, Ratcliffe zginął, gdy próbował pomóc dwóm topiącym się kobietom: 45-letniej Sarah Keeling i jej 15-letniej córce Grace. Ciało starszej kobiety wydobyto z wody również w piątek, jej córki dotąd natomiast nie odnaleziono.

Policja zapewniła, że rodziny zmarłych otrzymały wsparcie od funkcjonariuszy oraz że w okolicy nadal będą stacjonować dodatkowe patrole i poszukiwać Grace. Opublikowała także wspólną fotografię Sarah i Grace.

Grace i Sarah Keeling
Grace i Sarah Keeling
Źródło: Policja Humberside

"Bezinteresowny bohater"

Rodzina Ratcliffe'a przekazała później w oświadczeniu, że był on "prawdziwym, bezinteresownym bohaterem o złotym sercu, który tak okrutnie zginął, gdy próbował ratować innych".

"Kochało Cię tak wielu ludzi i wszyscy będziemy za Tobą tęsknić na zawsze. Kochający mąż, ojciec, syn, brat i najlepszy dziadek, jakiego można sobie wymarzyć. Śpij dobrze, kochamy Cię, tęsknimy za Tobą" - dodano.

"Impuls heroizmu to zła decyzja". Jak pomóc tonącemu?

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

