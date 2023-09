Matka ofiary przez trzy dni protestowała przed domem złodzieja. Mężczyzna usłyszał wyrok

Kobieta z Wielkiej Brytanii zyskała rozgłos po tym, jak przez trzy dni protestowała przed domem 49-letniego mężczyzny, który ukradł rower jej syna. Jak podają media, został on właśnie skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Matka pokrzywdzonego chłopaka nie kryje swojego niezadowolenia z wymiaru kary.

Zamieszkały w mieście Witney w środkowej Anglii 49-latek w zeszłym roku miał dokonać kradzieży rowerów, których łączna wartość przekraczała 2 tysiące funtów (równowartość ok. 10 tys. złotych - red.) – podał w środę "The Independent", relacjonując rozprawę z udziałem oskarżonego. 15 września sąd koronny w Oksfordzie skazał go na dwa lata więzienia w zawieszeniu, w tym czasie mężczyzna ma wziąć udział w terapii.