Trwają wznowione po 17 latach poszukiwania Małgorzaty Wnuczek. Nowy komunikat angielskiej policji

Anglia. Aresztowano 39-letniego Polaka

Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz informował w zeszłym tygodniu, że zdaniem polskich śledczych Wnuczek została zamordowana, a jej ciało wrzucono do rzeki Soar. - Podobnie jak w przypadku pierwotnych poszukiwań, szukamy wszystkiego, co mogłoby pomóc nam dowiedzieć się, co stało się z Małgorzatą. Obejmuje to poszukiwanie rzeczy osobistych lub, potencjalnie, ciała. Rozmawialiśmy z wieloma osobami od czasu naszego apelu na początku tego miesiąca, i nadal uważam, że są ludzie mieszkający w polskiej społeczności w Leicester, którzy wiedzą, co tak naprawdę stało się z Małgorzatą - mówi cytowana we wtorkowym komunikacie angielskiej policji inspektor Jenni Heggs.