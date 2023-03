Machała na jadącą chodnikiem rowerzystkę, ta wpadła pod samochód. 49-latka skazana za zabójstwo

Kobieta, która gestykulacją i agresywnymi okrzykami przyczyniła się do śmierci 77-letniej rowerzystki, została skazana za zabójstwo - informuje BBC. Na nagraniu z kamery ulicznej w brytyjskim Huntingdon widać, jak mijając wymachującą rękami pieszą, rowerzystka straciła równowagę i zginęła po kołami samochodu.

Do zdarzenia doszło 20 października 2020 roku w Huntingdon w angielskim hrabstwie Cambridgeshire. Jak widać na nagraniu z kamery ulicznej, 49-letnia obecnie Auriol Grey na widok jadącej z naprzeciwka chodnikiem rowerzystki zaczęła krzyczeć do niej, by "zjechała z pi*******go z chodnika". Zaczęła również "agresywnie gestykulować" ręką w jej kierunku, jak opisuje sytuację brytyjski "Sky News". Gdy kobiety się mijały, jadąca rowerem 77-letnia Celia Ward straciła równowagę i wypadła na jezdnię, wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Rowerzystka zginęła na miejscu.