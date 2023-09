Przez pomyłkę wypisano ją ze szpitala, zawieziono pod zły adres i zostawiono w łóżku obcej osoby

Historię opisał w czwartek portal BBC. Jak przekazał publiczny nadawca kobieta trafiła do szpitala w Bostonie w angielskim hrabstwie Lincolnshire po tym, jak upadła w swoim domu. We wtorek wieczorem 83-latka omyłkowo została wypisana ze szpitala, a następnie karetką pogotowia przewieziono ją do cudzego domu w mieście Skegness, gdzie umieszczono ją w łóżku, w którym spędziła noc. Pracownicy bostońskiego szpitala dopiero dzień po wypisaniu Wright z placówki odkryli, że doszło do pomyłki – twierdzi syn kobiety. Jak poinformował, jego mama wróciła już do szpitala i "jest w dobrym nastroju".

83-latka wypisana ze szpitala przez pomyłkę

– To łóżko należało do kogoś innego, to nie był dom opieki. Absolutnie szokujące, że tak się stało – powiedział syn pacjentki w rozmowie z brytyjskim nadawcą. Jak wyjaśnił, jego matka trafiła do obcego domu i "nie do końca zdawała sobie sprawę", gdzie się znajduje, ponieważ wcześniej podano jej środki przeciwbólowe i morfinę. Jak się dowiedział, 83-latka została zabrana do Skegness zamiast pacjenta z sali obok, a pracownicy pogotowia samodzielnie otworzyli drzwi jego lokalu po zabraniu klucza z sejfu.