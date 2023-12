Pies odnalazł się po ponad sześciu latach. Przyciągnęły go kurczak i pasztet

"Pod koniec listopada otrzymaliśmy od jednego z członków lokalnej społeczności informację o małym czarnym psie biegającym po drodze w okolicy miejscowości Crawley Down. Wstrzymano ruch, pies uciekł do lasu. Autor zgłoszenia nie gonił go, jednak wrócił tam jak najszybciej i zostawił mu jedzenie" - czytamy w cytowanym przez CNN facebookowym wpisie Lost Dog Recovery UK South, organizacji zajmującej się psami.

W kolejnym tygodniu pies był regularnie dokarmiany. Zauważono na jego pysku siwiejącą sierść, na podstawie czego ustalono, że jest on w zaawansowanym wieku. W końcu wolontariusze organizacji zastawili pułapkę. Psa zwabiono do niej kuszącym posiłkiem: ciepłym kurczakiem i pasztetem. "Wiedzieliśmy, że jest wybredny i ustaliliśmy, co lubi" - podkreślono we wpisie.