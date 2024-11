Arcybiskup Canterbury Justin Welby rezygnuje

Arcybiskup Welby oznajmił, że przed 2013 rokiem "nie miał pojęcia ani podejrzeń" co do zarzutów. Jednak raport wykazał, że mało prawdopodobne jest, aby w latach 80. arcybiskup nie wiedział o Johnie Smythie.

Arcybiskup Justin Welby rezygnuje

Welby: jest mi niezmiernie przykro

Helen-Ann Hartley, biskup Kościoła anglikańskiego, stwierdziła, że tej religijnej instytucji bardzo trudno jest nadal być moralnym głosem w kraju. Powodem ma być nieumiejętność uporządkowania "spraw we własnym domu w odniesieniu do czegoś, co ma kluczowe znaczenie".

Do wspólnoty anglikańskiej należy około 85 milionów ludzi w ponad 165 krajach. Jest to trzecie co do wielkości wyznanie chrześcijańskie na świecie.