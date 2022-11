Uciekł z domu, spał na ulicy, zatrzymał karnego Ronaldo. Teraz został zniesiony na noszach z boiska

Jest jednym z tych bramkarzy, którzy mogą pochwalić się: obroniłem karnego Cristiano Ronaldo. Alireza Beiranvand drogę do profesjonalnej piłki przecierał jednak przez wiele lat. Uciekł z domu, spał na ulicy, dorabiał w myjni i pizzerii. Teraz, gdy Irańczyk spełniał marzenia na drugim mundialu w życiu, nie był w stanie dokończyć gry i samodzielnie zejść z boiska po fatalnie wyglądającym zderzeniu z innym zawodnikiem.

W 2018 roku, w trakcie mundialu w Rosji , kibice obserwowali moment, gdy Cristiano Ronaldo - w 53. minucie meczu między Portugalią a Iranem - zmierza do bramki przeciwnika, by wykonać rzut karny. Piłka poleciała w lewy obszar bramki i wpadła wprost w ręce 25-letniego Alirezy Beiranvanda, który po upewnieniu się, że piłka jest w jego rękach, trzymał ją kurczowo jeszcze przez kilka sekund, z zamkniętymi oczami. Mecz zakończył się remisem 1:1.

To Beiranvand przyćmił wtedy portugalskiego gwiazdora piłki, to o nim rozpisywały się branżowe media. A to nie jedyny szczególny fakt w życiu urodzonego w zachodnim Iranie, mierzącego 194 centymetry zawodnika.