Nieplanowana detonacja w porcie. Eksplodowała bomba z czasów II wojny światowej

Dziennikarze BBC rozmawiali z mieszkańcem miasta, 46-letnim Conradem Impey'em, który przyznał, że z ulgą wrócił do swojego domu po tym zdarzeniu. Został, razem z narzeczoną, córką i wnukiem, ewakuowany przed akcją, we wtorek.

- To był naprawdę nerwowy czas. Myśleliśmy sobie: co się dzieje, co się dzieje, czy to wysadzi dom? - mówił. Jego narzeczona dodała, że usłyszała eksplozję w piątek wieczorem. - Usłyszałam huk i poczułam lekki wstrząs - wspomniała.