Starsza kobieta przyjęła bezdomnego pod swój dach. Zamordował ją, ciało spalił w ognisku

"Jęki i kłamstwa Putina versus jasne stwierdzenie globalnego stanowiska 'Rosja przegra', które Biden wyrył w historii" - tak Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, porównał przemówienia, które we wtorek wygłosili Władimir Putin i Joe Biden. Komentarz do słów przywódców Rosji i USA opublikował też dziennik "New York Times". "Dwa przemówienia - oddalone zaledwie o kilka godzin i wygłoszone zaledwie trzy dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji - przedstawiły radykalnie różne wizje tego, jak wojna przekształca Europę" - oceniono.