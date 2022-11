Policja o sprawcy ataku na centrum imigranckie w Dover: prawicowy ekstremista z długą historią

Rasistowskie wpisy na Facebooku

Długa historia udostępniania skrajnie prawicowych treści

- Jest dla nas jasne, że ten facet był skrajnie prawicowym ekstremistą z długą historią udostępniania skrajnie prawicowych treści i postów ekstremistycznych grup. Leak czytał i oglądał wiele rasistowskich i antyimigracyjnych materiałów. Takie treści to nie tylko słowa, one prowadzą do poważnych i niebezpiecznych działań, do których w tym przypadku doszło - zaznaczył cytowany przez gazetę Joe Mulhall z charytatywnej organizacji antyfaszystowskiej Hope Not Hate.