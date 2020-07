"Europa wyjdzie z kryzysu silniejsza niż kiedykolwiek, jeśli będziemy bardziej spójni i solidarni"

"Europa wyjdzie z kryzysu silniejsza niż kiedykolwiek, jeśli będziemy solidarni"

Merkel nie wymieniała żadnego państwa z nazwy, ale w jej przemówieniu pobrzmiewała krytyka postępowania niektórych rządów. Jak zaznaczyła, pandemia nie może być pretekstem do zawieszenia demokracji. Przyznała w tym kontekście, że jej, jako osobie, która spędziła 35 lat swojego życia w kraju, który nie był wolny, czasowe ograniczenie praw obywatelskich, by przerwać łańcuchy zakażeń, przyszło bardzo ciężko.

- Prawa podstawowe, nietykalność jednostki ludzkiej, swoboda co do przekonań politycznych, ochrona przed dyskryminacją, równość płci nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości, to jest fundament, na którym spoczywa Europa. To prawa, które obowiązują wszystkich - zaznaczyła.