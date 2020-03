Angela Merkel w kwarantannie. Miała kontakt z lekarzem, u którego wykryto koronawirusa

Merkel o koronawirusie w telewizyjnym orędziu

W wygłoszonym 18 marca orędziu do narodu Angela Merkel mówiła o epidemii koronawirusa, stwierdzając, że "od czasu zjednoczenia Niemiec, w zasadzie od II wojny światowej, nie było większego wyzwania dla naszego państwa, w którym solidarność odgrywałaby tak wielką rolę".

Merkel zaapelowała do obywateli o przestrzeganie bezprecedensowych zasad ograniczających życie publiczne. - Są to ograniczenia, które nigdy w Republice Federalnej nie zostały wprowadzone - zauważyła. Jak oceniła, wirus zmienił dramatycznie codzienne życie. Odniosła się w ten sposób do zamknięcia szkół, przedszkoli, instytucji kultury i miejsc rozrywki.