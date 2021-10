Angela Merkel zaniepokojona przyszłością Unii Europejskiej

Merkel: kraje, które dołączyły do Unii później, wiedziały, jakie traktaty podpisują

- Jeżeli spojrzymy na historię Polski, to jest bardzo zrozumiałe, że kwestia definiowania jej narodowej tożsamości gra ważną rolę (...), co jest odmienne od sytuacji historycznej, w której są inne kraje, gdzie demokracja panowała od II wojny światowej - oznajmiła.

Michel: szczyty UE bez Merkel to jak Rzym bez Watykanu czy Paryż bez wieży Eiffla

Premier Luksemburga Xavier Bettel stwierdził, że odejście Merkel pozostawi wyrwę w Europie. Nazwał kanclerz "maszyną do zawierania kompromisów", która zawsze znajdowała sposób, by zjednoczyć europejskich przywódców.

Obama do Merkel: jestem szczęśliwy, że mogłem stać się twoim przyjacielem

Papież: Angela Merkel to wielka przywódczyni, która przejdzie do historii

Franciszek, który na początku października przyjął Merkel na pożegnalnej audiencji w Watykanie, powiedział, że jej postać jest "wezwaniem dla kobiet czujących polityczne powołanie". - Przez lata swych rządów Merkel dawała przykład zdrowego rozsądku, umiejętności dostrzegania tego, co jest możliwe, co jest wykonalne, i podążania zawsze w tym kierunku - oświadczył papież.

- Kobiety mają szczególną wrażliwość, by bardziej uchwycić momenty konfliktowe. Kobiety są znacznie bardziej zdolne do zarządzania konfliktami, bo są realistkami, mają zdolność do wychodzenia z pomysłami i do współpracy - mówił papież.