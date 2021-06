Merkel: Nawet podczas zimnej wojny rozmawiano ze sobą. Milczenie nie sprzyja rozwiązywaniu problemów

Relacje Unii Europejskiej z Rosją nie są w tym momencie dobre. Bezpośrednie rozmowy z Moskwą mogłyby okazać się przydatne w wielu kwestiach - oznajmiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jak mówiła, byłaby to dobra okazja, by powiedzieć prezydentowi Władimirowi Putinowi wprost, że cyberataki podkopują szanse na owocne stosunki.

- Uważam, że lepiej rozmawiać nie tylko we własnym gronie, ale także skonfrontować się z prezydentem Rosji i powiedzieć mu, że na takiej podstawie nie można zbudować owocnej współpracy - oświadczyła Angela Merkel, nawiązując do rosyjskich cyberataków.

Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli poruszono m.in. kwestię relacji Wspólnoty z Rosją . Temat pojawił się z inicjatywy Niemiec i Francji, które zaproponowały korektę polityki unijnej wobec Rosji, a nawet zaproszenie do Brukseli prezydenta Putina. Jednak w piątek unijni przywódcy odrzucili ten pomysł. Polska i kraje bałtyckie powiedziały, że byłoby to złym sygnałem w obliczu pogarszających się stosunków między Wschodem i Zachodem - podaje Reuters.

"Milczenie nie sprzyja rozwiązywaniu problemów"

Poinformowała jednocześnie, że liderzy UE zgodzili się co do kwestii, które należy poruszyć z Rosją i zlecili urzędnikom opracowanie formatu i warunków, w jakich mogłyby przebiegać rozmowy z Moskwą. - Oznacza to, że zrobiliśmy krok naprzód, ale jeszcze nie osiągnęliśmy naszego celu - dodała niemiecka kanclerz.