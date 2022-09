Aneksja okupowanych obwodów "prezentem na urodziny Putina"

"Psychoza, która jest wynikiem mobilizacji. U niektórych (Rosjan - red.) psychoza objawia się ucieczką do sąsiedniego państwa lub gdzieś na wieś. U innych niezrozumieniem tego, co będzie dalej, co robić, dokąd uciekać, jak się przed tą wojną ukryć. W Rosji pojawia się także psychoza jądrowa. Swoim nuklearnym szantażem Putin być może po części przeraził Zachód, ale przede wszystkim przeraził własnych obywateli, którzy już teraz poważnie boją się wojny nuklearnej" - podkreśla Fesenko.

Propagandowy wydźwięk

"Ale jednocześnie jest to sposób na zastraszenie Zachodu i zmuszenie go do wywarcia presji na Kijów, by zgodził się na rosyjskie warunki dotyczące pokoju. Według niektórych informacji są nawet daty: do 15 listopada, przed szczytem G20 na Bali, należy zmusić Kijów do negocjowania pokoju na rosyjskich warunkach" - pisze politolog.