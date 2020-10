Twórca Bloku Rosyjskiego i były deputowany krymskiego parlamentu Aleksandr Swistunow chce zmienić historię zaanektowanego półwyspu - podały "Nowaja Gazieta" i dziennik "Kommiersant". W liście do ministra edukacji Rosji Swistunow zaproponował, by w podręcznikach dla uczniów 10 klasy znalazły się takie sformułowania, jak "ukraińska okupacja" i "rosyjska wiosna".

Swoje postulaty były deputowany krymskiego parlamentu i twórca Bloku Rosyjskiego wyłożył w liście zaadresowanym do ministra edukacji Rosji Siergieja Krawcowa. Przypomniał w nim, co mówił w czerwcu 2014 roku ówczesny przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu) Siergiej Naryszkin, że to "Ukraina po rozpadzie ZSRR dokonała aneksji Krymu".

"Jeszcze w styczniu 1991 roku na półwyspie odbyło się referendum, które zakwestionowało przyłączenie Krymu do Ukrainy. Głosowało za tym 93 procent tamtejszych mieszkańców przy frekwencji sięgającej 81 procent. W rzeczywistości to właśnie wtedy, 23 lata temu, doszło do aneksji Krymu, choć pokojowej, ale w rzeczywistości była to aneksja" - przypomniał stanowisko Naryszkina Aleksandr Swistunow.