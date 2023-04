Andżelika Borys: nie czuję się bohaterką i nie chciałabym być traktowana jak bohaterka

"Nie chciałam porzucić swoich przyjaciół"

"Przede wszystkim nie wiedziałam wtedy, co się dzieje z Marią (Ciszkowską, aresztowaną działaczką mniejszości polskiej) czy Ireną (Biernacką, także działaczką). Nie chciałam, by była taka sytuacja, że ja wyjeżdżam z kraju, a one pozostają. Nie chciałam porzucić swoich przyjaciół. Za drugim razem, gdy miałam możliwość wyjścia na wolność, zgodziłam się, bo nie wiedziałam, czy mój stan zdrowia to wszystko wytrzyma" - wyjaśniła.