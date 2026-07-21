"Po nim długo, długo nic". Brytyjska "ostatnia szansa"?

Jest wyraźny cel numer jeden, jest zapowiedź nowego otwarcia, ale są też stare problemy. Andy Burnham staje na czele rządu z odważnymi planami i realnymi ograniczeniami. Czy jego misja to "ostatnia szansa" dla politycznego centrum w walce z brytyjską skrajną prawicą? Artykuł dostępny w subskrypcji
Trudno powiedzieć, czym w ostatnich dniach bardziej żyją Brytyjczycy - zdobyciem przez ich reprezentację pierwszego od 60 lat medalu mistrzostw świata w piłce nożnej (wywalczyli brąz), czy innym ważnym wydarzeniem - zmianą rządu. Przy czym na tę drugą rzecz musieli czekać znacznie krócej, ostatnia zmiana warty została przeprowadzona zaledwie dwa lata temu.
Niemniej za sprawą politycznego przetasowania do gry właśnie wchodzi nowy polityczny zawodnik, który na medal będzie sobie musiał jeszcze zapracować.
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