Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Każde pytanie skwitował milczeniem"
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Każde pytanie skwitował milczeniem"
Świat

"Król północy" czy "kapitan flip-flop"? Kim jest Andy Burnham

|
Andy Burnham
Dymisja Keira Starmera. Na czele brytyjskiego rządu stanie siódmy premier od czasu brexitu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ADAM VAUGHAN/PAP
Jest uważany za głównego kandydata na stanowisko szefa rządu w Wielkiej Brytanii. Kim jest Andy Burnham? Co wiadomo o jego poglądach? W jakim kierunku chce poprowadzić zmagający się z problemami kraj? I dlaczego jedni nazywają go "królem północy", inni "kapitanem flip-flop", a internet podbija jego zdjęcie i fryzura z młodości?

- Wszyscy czują, że kraj nie jest tam, gdzie powinien być - mówił 56-letni Andy Burnham po swoim zwycięstwie w wyborach w Makerfield w północno-zachodniej Anglii. - Od teraz dam z siebie wszystko, aby tak było. Aby nazwa Makerfield na zawsze stała się synonimem zmiany, której ten kraj potrzebuje. Przywrócenia czegoś, co utraciliśmy. Nadziei. Nadziei na przyszłość. 

Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii

To, co 18 czerwca wydarzyło się w okręgu wyborczym Makerfield, wstrząsnęło sceną polityczną Wielkiej Brytanii. Rywal premiera Keira Starmera o przywództwo w Partii Pracy Andy Burnham wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin i pokonał prowadzącą od roku w sondażach populistyczną partię Reform UK Nigela Farage’a. Ważna była też skala zwycięstwa. Były burmistrz Wielkiego Manchesteru zdobył blisko 55 procent głosów. Roba Kenyona z Reform UK poparło tylko 34,5 procent.

- Powtarzam mojej partii: to ostatnia szansa na zmianę - mówił Burnham. - To właśnie mówili mi ludzie, gdy stawałem na progach setek domów. Musimy to usłyszeć, musimy to zrobić i musimy to zrobić dobrze. Nie będzie drugiej szansy - podkreślił po ogłoszeniu wyników, zwracając się do parlamentarzystów Partii Pracy. Wielu zjednoczyło się wokół niego, domagając się dymisji premiera. I Keir Starmer w poniedziałek ogłosił rezygnację.

Andy Burnham jest uważany za głównego kandydata na stanowisko szefa rządu w Wielkiej Brytanii. Kim jest? Co wiadomo o jego poglądach? W jakim kierunku chce poprowadzić zmagający się z wieloma problemami kraj? I na ile zmieni priorytety polityki zagranicznej, wskazane przez Starmera?

To był "gwóźdź do politycznej trumny"
Dowiedz się więcej:

To był "gwóźdź do politycznej trumny"

Andy Burnham wygwizdany na stadionie. To był "punkt zwrotny"

Burnham jest postrzegany jako czołowa postać umiarkowanie lewicowego skrzydła Partii Pracy. Zdobył bogate doświadczenie w polityce krajowej i regionalnej. W gabinecie premiera Tony'ego Blaira pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych, potem głównego sekretarza skarbu. Gordon Brown mianował go sekretarzem stanu ds. kultury, mediów i sportu, a później ministrem zdrowia. 

"Guardian" przytacza historię, którą polityk opowiada o sobie, wskazując na "punkt zwrotny" w jego politycznej karierze. Podczas upamiętnienia 20. rocznicy tragedii na stadionie Hillsborough, gdy zginęło 97 kibiców Liverpoolu, Burnham został wygwizdany.

Był rok 2009. Jako młody polityk reprezentował administrację Gordona Browna na stadionie Anfield. Gdy zaczął składać kondolencje bliskim ofiar, jego przemówienie zostało przerwane gniewnymi okrzykami. Ludzie domagali się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tragedii. Nagranie pokazuje Burnhama bliskiego łez. Później mówił: - Moje odejście z Westminsteru rozpoczęło się tego dnia na Anfield. To był punkt zwrotny w moim życiu. Szczerze mówiąc, straciłem do niego (brytyjskiego parlamentu - red.) sympatię.

Andy Burnham w Izbie Gmin
Andy Burnham w Izbie Gmin
Źródło zdjęcia: HOUSE OF COMMONS/EPA/PAP

Burnham, "król północy"

Po odejściu z parlamentu, w którym zasiadał w latach 2001-2017, został burmistrzem Wielkiego Manchesteru, hrabstwa metropolitalnego zamieszkiwanego przez około 2,8 miliona mieszkańców. Od tego czasu dwukrotnie wygrał tam wybory, zdobywając ostatnio prawie dwie trzecie głosów. 

Sukcesy wyborcze odnoszone w Wielkim Manchesterze i fakt, że ten region pod względem gospodarczym przewyższa znaczną część kraju, przyniosły Burnhamowi przydomek "król północy". Wśród jego ważnych osiągnięć wymienia się rozwój transportu publicznego. Zintegrowanie systemu oraz wprowadzenie bezpłatnych przejazdów i ulg dla młodych ludzi przysporzyło mu popularności.

Jego wyborcom podobało się też, jak podczas pandemii covid-19 starł się z ówczesnym premierem Borisem Johnsonem, domagając się większego wsparcia finansowego dla firm i pracowników dotkniętych lockdownem. Sam siebie Burnham określa jako zwolennika "socjalizmu sprzyjającego biznesowi".

Krytycy o Andym Burnhamie: kapitan flip-flop

Andy Burnham dwukrotnie kandydował na lidera Partii Pracy i dwukrotnie mu się to nie udało. Gdy zapowiedział to teraz, media piszą: do trzech razy sztuka. Otwarcie krytykował Keira Starmera, głównie za cięcia wydatków socjalnych. "Oczekiwany następca Starmera obiecał zrozumieć wyborców spoza Londynu i tych, którzy czują się niesłyszani" - pisze "Guardian". 

Krytycy Burnhama nazywają go "kapitanem flip-flop" i "chorągiewką na wietrze". W ich opinii zmieniał poglądy na przestrzeni dekad, dostosowując się do politycznych trendów. Przykład? Był czas, że wyraził chęć ponownego przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Ale teraz już tego nie deklaruje, wiedząc, że to na Wyspach drażliwa kwestia.

W ocenie BBC poglądy Burnhama przesuwają się coraz bardziej w lewo. Opowiada się na przykład za nacjonalizacją wody i energii. Konserwatywne media, między innymi "The Telegraph", widzą w tym promowanie kosztownej, lewicowej polityki gospodarczej. Wytykają mu też stwarzanie iluzji, że Wielka Brytania może utrzymać wysoki poziom usług publicznych bez odpowiednio wysokich podatków. Ten sam dziennik zarzuca politykowi, że zdobywa poparcie charyzmą, a unika szczegółowych odpowiedzi na poważne kryzysy, z jakimi boryka się kraj - jak rosnące koszty życia, kryzys w ochronie zdrowia czy nielegalna imigracja. 

Andy Burnham
Andy Burnham
Źródło zdjęcia: Tolga Akmen/EPA/PAP

Burnham deklaruje, że Wielka Brytania potrzebuje teraz "bezwzględnego skupienia się na sprawach wewnętrznych". Uważa, że ponowne otwieranie debaty o brexicie byłoby błędem, bo pogłębiłoby podziały społeczne. Zamierza jednak kontynuować proces zacieśniania relacji gospodarczych i obronnych z UE rozpoczęty przez Starmera. Popiera też dotychczasową linię brytyjskiego rządu w kwestii pomocy militarnej dla Ukrainy oraz zaangażowania w struktury NATO

"Guardian" podkreśla, że choć są wątpliwości co do kierunków polityki Burnhama, to jest on postrzegany w Partii Pracy jako największa szansa na odzyskanie głosów straconych na rzecz partii Nigela Farage'a oraz lewicowych Zielonych. Zaoferował "punkt zwrotny" dla kraju - pisze dziennik.

"In office but not in power". Ruszyła operacja "zmiana premiera"?
Dowiedz się więcej:

"In office but not in power". Ruszyła operacja "zmiana premiera"?

Wstąpił do partii po obejrzeniu serialu

Nawet jeśli są wątpliwości co do tego, w jakim kierunku poprowadzi Wielką Brytanię Andy Burnham, jego lewicowa wrażliwość wydaje się nie podlegać dyskusji. Kształtowała się od wczesnej młodości. Urodził się w 1970 roku, dorastał w wiosce Culcheth w hrabstwie Cheshire. Jego ojciec był inżynierem telefonicznym, matka recepcjonistką w gabinecie lekarskim. Oboje rodzice byli zagorzałymi zwolennikami Partii Pracy, więc i Andy wcześnie zainteresował się polityką. Do wstąpienia do Partii Pracy w wieku 14 lat zainspirował go serial telewizyjny BBC "Boys from the Blackstuff", który opowiadał historię pięciu bezrobotnych mężczyzn z Liverpoolu.

Z nauką Burnham radził sobie tak dobrze, że został przyjęty na wydział anglistyki Uniwersytetu Cambridge. Tam też poznał swoją obecną żonę, urodzoną w Holandii Marie-France van Heel. Jak sam mówił, na prestiżowej uczelni czuł się jak oszust, który próbuje kogoś oszukać. Nie przynależał do świata elit. Niepewnemu siebie młodemu człowiekowi miała pomóc muzyka. Był fanem zespołów rockowych z Manchesteru: The Smiths i The Stone Roses. Uważa, że to dało mu "tożsamość i przewagę". Tymczasem sieć podbija jego zdjęcie z czasów studenckich. I fryzura, która zyskała wśród młodych ludzi wielu zwolenników.

Nad Tamizą nudy nie będzie. "Widać kolejne przetasowanie"
Dowiedz się więcej:

Nad Tamizą nudy nie będzie. "Widać kolejne przetasowanie"

ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
59 min
Warszawski Szpital Południowy
Sensacje byłego ordynatora Szpitala Południowego. "Dużo zarzutów, większość bez dowodów"
Podcast polityczny
Niewydolność żylna miednicy i endometrioza powodują niemal identyczne objawy
Objawy jak endometrioza, ale to choroba dużo mniej znana. Jak ją zdiagnozować?
Zuzanna Kuffel
Źródło: BBC, "Guardian, "The Telegraph", tvn24.pl
Tagi:
Wielka BrytaniaKeir Starmer
Anna Zaleska
Anna Zaleska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Pierwsza próba na trawie. Świątek gra w Bad Homburgu
RELACJA
Za kierownicą siedział ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Grzywna dla księdza za jazdę po alkoholu, stracił też samochód
Lublin
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wtargnął do tunelu, sparaliżował metro. Policja wróciła na stację Służew
WARSZAWA
Emil Jędrzejewski
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Każde pytanie skwitował milczeniem"
WARSZAWA
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ponad miliard złotych zysku. Państwowa spółka chwali się wynikami
BIZNES
Pijana matka z miała pod opieką trójkę dzieci
Pijana matka "opiekowała się" trójką dzieci
Olsztyn
Tajwan. Ćwiczenia wojsk przeprowadzone na początku czerwca
Czołgi na ulicach miasta. Wdrożono scenariusz zakładający atak
Świat
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
Kilkadziesiąt młodych osób na hulajnogach i rowerach. Mieszkańcy się boją
Trójmiasto
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia pobity. Proces poprzedzą mediacje
WARSZAWA
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Resort zdrowia zlecił kontrole w SOR-ach. Wiceministra zapowiada decyzje personalne
WARSZAWA
Aerostat nad Warszawą
"Dziwny obiekt nad Warszawą". Wyjaśniamy, czym jest BASIA
WARSZAWA
Upał w Polsce
"Takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat". Czy padną rekordy?
METEO
imageTitle
Opuścił Legię, ale pozostanie w ekstraklasie. Ma tylko jeden cel
EUROSPORT
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Syn zabił ojca. Motywem uraza z dzieciństwa
Białystok
Pobici piłkarze Polonii
Bitwa na boisku. Piłkarze pobici przez pseudokibiców
Trójmiasto
"Ulica WIEczorka" w Gorzowie Wielkopolskim
Nasi widzowie w roli reportera. Jak im poszło?
Polska
Emil Jędrzejewski
Ordynator w Szpitalu Południowym reaguje. "Jestem przerażony wypowiedzią Emila"
Polska
imageTitle
Sensacja w pierwszym meczu Andriejewej po triumfie w Paryżu
EUROSPORT
kosciol msza
Kobiety mogłyby wygłaszać kazania? Watykan jasno odpowiada
Świat
Donald Tusk
Tusk odpowiada Kaczyńskiemu: to polityczny żart
Polska
kamery monitoring shutterstock_1589547073
Władze uruchamiają system donosów z nagrodami
BIZNES
rezonans magnetyczny shutterstock_2466208289
"Wybadać" długowieczność. Co jest stratą czasu, a co warto zrobić?
Zuzanna Kuffel
Życia 16-latka nie udało się uratować
Podwodna pułapka, przez którą utonął 16-latek. Kilka metrów od brzegu
Katowice
Upał
10 województw z alarmami przed upałem. Gdzie trzeba uważać
METEO
Oskarżony usłyszał wyrok
Myślał, że to dzik i wbił mu widelec do grilla w szyje. Zapadł wyrok
Łódź
imageTitle
FIFA ośmieszona. Jej polityka to żyła złota dla pomysłowych marek
EUROSPORT
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
Ma przebić kryzys Grecji. Skala zaskoczyła rynek
BIZNES
lekarz
Trzy postulaty lekarzy. Tak chcą zmienić system
Zdrowie
Ranne dzieci zostały przetransportowane do szpitala
Wypadek podczas zabawy, dwaj chłopcy w szpitalu
Lublin
Wirus ebola
Pierwszy przypadek eboli w tym kraju. Najnowsze informacje
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica