"Dziś nad ranem w Grodnie został zatrzymany Andrzej Poczobut"

"Człowiek prawy i pryncypialny od lat walczący o prawa Polaków na Białorusi, wielokrotnie represjonowany przez reżim Łukaszenki. Członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Andrzej trzymaj się! Nie zostawimy Was!" - dodał.

Andrzej Poczobut już we wtorek był legitymowany przez tamtejszą milicję .

Poczobut: rozmawiałem przez telefon w języku polskim i rozumiem, że milicja na to zareagowała

"Nasila się atak na działaczy mniejszości polskiej na Białorusi"

Te informacje Romaszewska-Guzy potwierdziła na antenie TVN24 przed godziną 8. Powołując się na wpis żony Poczobuta na Facebooku, mówiła, że dziennikarzowi grożą zarzuty z "artykułu 130 Kodeksu karnego Republiki Białoruś, czyli rozniecania wrogości między narodami". - Jak sądzę, mają zamiar wykorzystać fascynację (Poczobuta - red.) żołnierzami wyklętymi. On bardzo wiele o tym pisał, tym się zajmuje - oceniła.

Dziennikarka mówiła także, że "OMON wszedł do siedziby Związku Polaków na Białorusi w Grodnie i do Polskiej Szkoły Społecznej w tym mieście".

W ocenie Romaszewskiej-Guzy działania władz Białorusi to "ewidentna próba rozbicia organizacji polskiej mniejszości". Nawiązując do zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, stwierdziła, że "najpierw trzeba zdjąć głowę, a potem próbuje się to rozebrać na części".