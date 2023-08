Andrzej Poczobut przez 30 dni był w karcerze. "Mimo lata było tam tak chłodno, że budził się z zimna"

Już wcześniej informowała, że od trzech tygodni nie otrzymuje listów od męża. Także wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski mówił pod koniec lipca, że ma "bardzo niepokojące wiadomości". - Od 6 lipca Andrzej po prostu zniknął. Nie mamy o nim żadnych informacji. Nie dochodzą listy. Został pozbawiony prawa do przesyłki, prawa do telefonu, prawa do spotkania z rodziną - poinformował Zaniewski.