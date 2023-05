Białoruski Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok na Andrzeja Poczobuta. Wcześniej sąd w Grodnie skazał go na osiem lat więzienia. O odrzuceniu apelacji powiadomiły w komunikacie służby prasowe Sądu Najwyższego.

Strona polska domaga się uwolnienia Poczobuta

MSWiA oświadczyło następnie, że jeśli Poczobut zostanie uwolniony, to przejścia zostaną otwarte. MSZ zapewnia, że stale prowadzi działania na rzecz uwolnienia Poczobuta.

- Teoretycznie można sobie wyobrazić, że Polska i Białoruś znajdą jakiś wariant kompromisu, ale pole do manewru jest minimalne – ocenia białoruski politolog Alaksandr Kłaskouski, który przebywa poza swym krajem. Jak dodał, zamknięta granica jest problemem dla gospodarki i Białoruś na pewno jest zainteresowana, by ten problem usunąć. Z drugiej jednak strony Alaksandr Łukaszenka "chyba nie jest skłonny do ustępstw".