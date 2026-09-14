Świat Andrzej Poczobut zainaugurował otwarcie nowej polskiej szkoły w Wołkowysku Oprac. Adrian Wróbel |

Wieliński o powrocie Poczobuta na Białoruś. "On tam jedzie po prostu z sentymentu" Źródło wideo: TVN24

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Andrzej Poczobut, były więzień polityczny reżimu Alaksandra Łukaszenki, przekroczył w ubiegły wtorek granicę Polski z Białorusią. W poniedziałek opozycjonista opublikował wpis na platformie X, w którym informuje o otwarciu nowej placówki przy lokalnym Związku Polaków na Białorusi.

"W Wołkowysku jutro otwiera się nowy punkt nauczania przy ZPB" - napisał. Jak przekazał, prezes oddziału ZPB Jerzy Czupreta osobiście pokazał mu miejsce, gdzie od jutra dzieci będą mogły uczyć się języka ojczystego.

W Wołkowysku jutro otwiera się nowy punkt nauczania przy ZPB. Prezes oddziału ZPB Jerzy Czupreta osobiście pokazała mi miejsce gdzie od jutra dzieci będą mogli uczyć się języka ojczystego. Wolkowysk to dla nas miejsce strategiczne, w 2022 tu zrusyfikowano szkole PL pic.twitter.com/U6mG42Rmz2 — Andrzej Poczobut (@poczobut) September 14, 2026 Rozwiń

Poczobut podkreślił, że jest to miejsce "strategiczne", ponieważ w 2022 roku "zrusyfikowano" szkoły w tym mieście - polski przestał być tam jednym z języków wykładowych. Był to efekt nowelizacji białoruskiej ustawy oświatowej zatwierdzonej przez białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenki, która nie przewidywała możliwości kształcenia w językach mniejszości oświatowych.

Represje Białorusi wobec Poczobuta

Pod koniec kwietnia Poczobut, po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał tam od marca 2021 roku.

W lutym 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome "wzniecanie nienawiści" oraz rzekome "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację od wyroku. Opozycjonista przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Uwolnienie Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii.