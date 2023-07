Profesor Andrzej Maczek nie żyje. Syn generała Stanisława Maczka miał 86 lat

Kim był Stanisław Maczek - ojciec profesora Andrzeja Maczka?

Generał Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem. Maturę zdał w Drohobyczu, a następnie studiował filozofię we Lwowie. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. W listopadzie 1918 roku zgłosił się do tworzonego Wojska Polskiego, w którym służył do 1945 roku. Jesienią 1938 roku objął dowództwo 10. Brygady Kawalerii, pierwszej jednostki zmotoryzowanej w Wojsku Polskim.