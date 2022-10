Andrzej Duda: po rosyjskiej agresji liczba cierpiących na chroniczny głód może wzrosnąć o 47 milionów ludzi

W swoim wystąpieniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój w świecie jest poważnie zagrożone, szczególnie - jak mówił - w efekcie "napędzanej imperialistyczną pychą zbrodniczej agresji Rosji przeciwko Ukrainie".

Duda: liczba cierpiących na chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 milionów

- Według Światowego Programu Żywnościowego napaść Rosji na Ukrainę, wspierana także przez władze Białorusi , prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale aż 345 milionów ludzi w 82 krajach. W jej efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 milionów - zaznaczył prezydent.

Dodał, że wbrew sianej przez Rosję dezinformacji obwiniającej o to Zachód - to nie sankcje, a rosyjskie działania przyczyniły się do znacznego spadku dostępności i wzrostu cen żywności, nawozów i nośników energii, których jest ona ważnym eksporterem.