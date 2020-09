Prezydent: Polska kontynuuje misję ochrony pokoju poprzez prawo

"Polska, podzielona pomiędzy agresorów nigdy się nie poddała"

Zaznaczył, że postawa Artura Rubinsteina "w pełni wyrażała to, co naród polski czuł po zakończeniu II wojny światowej". - Najtrafniej można to ująć określeniem "słodko-gorzka wiktoria" - powiedział. Jak mówił, Polska była pierwszą ofiarą agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego we wrześniu 1939 roku.