Andrzej Duda w Nowym Jorku. Wieniec w Strefie Zero i rozmowy z czterema prezydentami

Prezydent Andrzej Duda w drugim dniu pobytu w Nowym Jorku złożył wieniec pod Drzewem Przetrwania, oddając hołd zamordowanym w atakach 11 września. Rozmawiał także z prezydentami Estonii, Łotwy, Litwy i Czarnogóry, a także z dwoma zastępcami sekretarza generalnego ONZ.

W środę prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedził nowojorską Strefę Zero, gdzie złożył wieniec pod Drzewem Przetrwania.

Drzewo, grusza Callery'ego, przetrwała ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. Poważnie uszkodzonym drzewem z wyrwanymi korzeniami, spalonymi i połamanymi gałęziami zajął się nowojorski Departament Parków i Rekreacji. Udało się je uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane "zwierciadłem nieobecności". Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy.

Parze prezydenckiej towarzyszyła między innymi ocalała z zamachu Polka Leokadia Głogowska. - Byłam bardzo zaszczycona i zaskoczona. Para prezydencka była żywo zainteresowana i wzruszona moją historią - powiedziała kobieta.

Odwiedziny Muzeum Pamięci 9/11

Prezydent Duda z małżonką odwiedzili także Muzeum Pamięci 9/11. Jest tam stała kolekcja gromadząca dowody rzeczowe, świadectwa osób prywatnych, zapisy historyczne dotyczące reakcji na obydwa ataki na WTC, a także materiały odzwierciedlające reperkusje wiążące się z zamachami terrorystycznymi.

Ekspozycję podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje wydarzenia 9/11. Druga przedstawia kontekst historyczny poprzedzający zamachy. Trzecia obrazuje świat po wydarzeniach z 11 września.

Według muzeum są tam 23 tysiące fotografii oraz 580 godzin filmów i nagrań wideo. Odzyskane przedmioty obejmują między innymi osobiste pamiątki i po ofiarach ataków, ogromne elementy konstrukcyjne wież, fragment schodów, silnik jednej z wind, a także nierozbite okno, które spadło z 82. piętra, ofiarowane przez polskiego inżyniera nadzorującego odgruzowywanie terenu.

Prezydent o zamachach 11 września: to był głęboki szok

W środę prezydent z małżonką spotkali się też z uczestnikami wydarzeń po zamachach 11 września 2001 r. oraz przedstawicielami służb mundurowych polskiego pochodzenia biorącymi udział w akcji ratunkowej przy World Trade Center. Prezydent powiedział, że nigdy nie zapomni 11 września. - Ja też nigdy nie zapomnę tego dnia, tamtej (godziny - red.) 14.46 w Polsce czyli 8.46 tutaj (w Nowym Jorku - red.), kiedy pierwszy samolot uderzył w północną wieżę. Byłem wtedy na ulicy w Krakowie i przechodziłem koło sklepu, w którym sprzedawano telewizory. Telewizory był włączone, zazwyczaj te telewizory pokazywały różne programy, wtedy wszystkie pokazywały to samo - płonącą wieżę WTC, a przed sklepem stali ludzi i oniemiali patrzyli na te ekrany - mówił. - Wtedy samolot uderzył w drugą wieżę, to było coś absolutnie nie do uwierzenia. Pamiętam ten moment bardzo dokładnie, to był po prostu głęboki szok. Wszyscy patrząc na północną wieżę byliśmy przekonani, że to był po prostu wypadek. Ale wtedy stało się jasne i oczywiste, że to nie mógł być wypadek, że to jest rzeczywiście atak na Amerykę, coś nie do wyobrażenia - wspominał prezydent.

Podkreślił, że dopiero w kolejnych dniach zobaczyliśmy wszyscy to niezwykle bohaterstwo strażaków, policjantów i wszystkich tych, którzy ratowali życie drugiemu człowiekowi. - Wtedy rzeczywiście słuchając tych relacji i patrząc na dokumentalne nagrania z tamtych momentów, na tych strażaków idących do wież zrozumiałem, że ten etos służby, który jest pokazywany w amerykańskich filmach, to nie jest film, on taki po prostu rzeczywiście jest. To nie jest patos, to jest rzeczywiście coś absolutnie niezwykłego - podkreślił Duda. Jak zaznaczył, "bohaterstwo strażaków i policjantów było czymś niewyobrażalnym i musieli zdawać sobie sprawę z tego, że jest wysoce prawdopodobne, że idą na śmierć".

- To, za co między innymi świat podziwia Amerykę – to to, że ma w sobie tego niezwykłego ducha i zawsze się podnosi – mówił później prezydent w konsulacie RP w Nowym Jorku. - Jeżeli zburzyli World Trade Center, to obok, zostawiając miejsca pamięci. Odbudujemy te budynki, nowocześniejsze, większe. W jeszcze bardziej podniosły sposób będą pokazywały potencjał i siłę Ameryki – podkreślał Andrzej Duda.

Nawiązując do historii Polski wyraził przekonanie o podobieństwach między Stanami Zjednoczonymi i Polską. - Czasem mówię, że my jesteśmy jak trawa. Przebiegają po nas konnice ze wschodu na zachód, przejeżdżają po nas czołgi, leżymy przez chwilę, a potem się podnosimy. Odbudowujemy, tak jak odbudowaliśmy Warszawę. Siła ducha w gruncie rzeczy jest ta sama. Myślę, że można powiedzieć, że mamy podobną cechę do Ameryki – powiedział prezydent.

Andrzej Duda spotkał się z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy

Polski prezydent spotkał się także w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku z prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid, prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem oraz prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausėdą.

"Rozmowa dotyczyła przede wszystkim dalszej współpracy, Inicjatywy Trójmorza oraz sytuacji na Białorusi" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Levits poinformował, że prezydenci rozmawiali jak przeciwdziałać presji migracyjnej wywieranej przez reżim Aleksandra Łukaszenki oraz o planach rozwoju Inicjatywy Trójmorza.

Rozmowa z prezydentem Czarnogóry

Andrzej Duda spotkał się również z prezydentem Czarnogóry Milo Djukanovićem, z którym dyskutował o rozszerzeniu Unii Europejskiej. "Bardzo ważna rozmowa o rozszerzeniu UE z Milo Djukanovićem. Polska i prezydent Duda jest jednym z największych promotorów przyjęcia Bałkanów Zachodnich. Prezydent Duda podkreśla, że bez rozszerzenia 'Unia nie będzie prawdziwie Europejską" - napisał na Twitterze szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Wcześniej Andrzej Duda odbył rozmowy w siedzibie ONZ z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej Martinem Griffithsem i z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. wsparcia operacyjnego Atulem Khare.

