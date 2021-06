Wspólne zdjęcie Andrzeja Dudy i Joe Bidena. Szczerski: prezydenci rozmawiali w Brukseli

Prezydent Andrzej Duda tuż przed rozpoczęciem obrad szczytu NATO porozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i zapozował z nim do zdjęcia. Minister Krzysztof Szczerski poinformował o szczegółach rozmowy.

W Brukseli rozpoczął się w poniedziałek szczyt NATO . Odpowiedź na działania Rosji i Chin, inwestycje w obronę i odstraszanie, relacje transatlantyckie to główne tematy, na jakie wskazał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przed jego startem. W szczycie bierze udział prezydent Andrzej Duda.

"Prezydent podkreślił silne amerykańskie wsparcie dla bezpieczeństwa Estonii, Łotwy i Litwy, a także całego regionu bałtyckiego. Czterej liderzy zobowiązali się do dalszego wzmacniania naszego politycznego, wojskowego i gospodarczego partnerstwa, w tym wspólnej pracy za pośrednictwem NATO w związku z wyzwaniami stawianymi przez Rosję i Chiny".

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau niedawno w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zaprzeczał, aby miało dojść do spotkania przywódców, bo Amerykanie nie znaleźli czasu "dla sojuszników ze wschodniej flanki".

Bez polskiego wątku w pierwszej zagranicznej podróży Bidena

Opozycja zwraca uwagę, że od stycznia, czyli od czasu objęcia przez Bidena najważniejszego urzędu w Białym Domu, nie doszło do rozmowy między Bidenem a Dudą. Punktowano również to, że amerykański prezydent podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży do Europy nie odwiedzi Polski.