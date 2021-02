"Wzywam władze rosyjskie". Andrzej Duda na forum Rady Praw Człowieka ONZ

Na forum Rady Praw Człowieka ONZ prezydent Andrzej Duda wezwał w poniedziałek władze Białorusi do odejścia od polityki ucisku na rzecz dialogu, a władze Rosji do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Mówił też o pandemii COVID-19 jako najpilniejszym wyzwaniu dla świata. Ponadto ocenił, że wolność religii i wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka i wymaga ochrony na całym świecie.

Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka ONZZ na kadencję obejmującą lata 2020-2022, w października 2019 roku. Prezydent Andrzej Duda wziął w poniedziałek udział w debacie tego gremium, która ze względu na pandemię COVID-19 odbyła się w formie wideokonferencji.

Duda: COVID największym wyzwaniem dla świata

Zwrócił uwagę, że COVID-19 podniósł kwestię opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego do rangi podstawowych praw człowieka. Przestrzegał, że nie możemy pozwolić, aby pandemia przyczyniła się do jeszcze większego wykluczenia w świecie, do podziału na bogatych i biednych.