Rozmowa Andrzeja Dudy z Joe Bidenem

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii. Należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgaria , Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W środę Andrzej Duda udaje się do Portugalii. To początek jego podróży po południowej Europie. Celem kolejnych wizyt jest lobbowanie za jak najszybszym przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.