Duda: trzeba powstrzymać Putina teraz, by amerykańscy żołnierze nie musieli przelewać krwi w Europie

Władimir Putin marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego. Trzeba go powstrzymać teraz na Ukrainie, by później amerykańscy żołnierze nie musieli przelewać krwi, by odnowić pokój w Europie, tak jak w obu wojnach światowych - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie opublikowanym na łamach "Washington Post". Prezydent zapowiedział też, że będzie naciskał na Biały Dom, by Ukraina otrzymała zaproszenie do NATO podczas przyszłorocznego szczytu w Waszyngtonie.