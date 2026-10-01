Świat Andrzej Domański poprawił rosyjskiego ministra. "Także po to tutaj jestem" Oprac. Filip Czerwiński |

Andrzej Domański o spięciu na G20 z rosyjskim dyplomatą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas czwartkowego posiedzenia przedstawicieli krajów G20 w USA doszło do spięcia. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ostro odpowiedział na zarzuty ze strony Rosji.

Rosja, którą reprezentował na posiedzeniu minister rozwoju gospodarczego Maksim Rieszetnikow, oskarżyła Unię Europejską o hipokryzję, wskazując, że jej działania w zakresie rosyjskiej floty handlowej noszą znamiona piractwa. Ukrainę zaś oskarżył o to, że jako pierwsza rozpoczęła agresywne działania na Morzu Czarnym, za cel obierając cywilne statki.

Minister Domański "stanowczo zripostował" rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że pomylił on fakty w swojej wypowiedzi, bo to Rosja jest brutalnym agresorem, a ofiarą agresji jest Ukraina - relacjonowała polska delegacja.

- Twardo przypomniałem, kto jest agresorem, kto zaatakował Ukrainę, kto dokonuje dzień w dzień ataków na Ukrainę, czyli Rosja, a Ukraina jest ofiarą brutalnej rosyjskiej agresji. Także po to tutaj jestem - powiedział dziennikarzom minister.

Na marginesie posiedzenia G20 zrobiono dwa zdjęcia uczestników - jedno z przedstawicielem Rosji, drugie bez. Biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR) opublikowało na swoim profilu X fotografię bez ministra Rosji. Jest na niej Andrzej Domański.

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Polska potępiła Rosję

W środę polski minister wziął udział w sesji poświęconej nieuprawnionym działaniom w obszarze handlu produktami rolnymi. Jak poinformował, "zajęliśmy jako Polska bardzo zdecydowane stanowisko, potępiając działania podejmowane przez Rosję na Morzu Czarnym, torpedujące eksport zboża z Ukrainy".

Jak dodał, "to nie tylko uderzenie w ukraińską gospodarkę, ale również działania zmniejszające dostępność żywności na rynkach światowych". - Wiemy, że Ukraina jest bardzo dużym eksporterem produktów rolnych. I tutaj w Milwaukee uzyskaliśmy szeroko zakrojone porozumienie odnośnie do potępienia działań wymierzonych w handel żywnością - dodał.

Na środowej konferencji prasowej Domański przekazał, że nie będzie rozmawiał z przedstawicielami Rosji. - Tak jak nie rozmawiałem z nimi w trakcie poprzednich spotkań w ramach G20. Polskie stanowisko jest bardzo jasne i wykorzystujemy każdy możliwy format do tego, aby potępiać brutalną rosyjską agresję na Ukrainę, aby przypominać, kto jest agresorem, kto odpowiada za destabilizację również w wielu obszarach światowej gospodarki - podkreślił minister.

- Fakt, Rosja jest członkiem G20. Polska jest zaproszona do udziału w pracach G20 przez prezydencję amerykańską. Natomiast naszego stanowiska w żaden sposób fakt obecności Rosji tutaj nie zmienia - oznajmił Domański.