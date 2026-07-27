Świat Minister spraw zagranicznych Ukrainy z apelem "do niektórych polskich polityków" Oprac. Filip Czerwiński |

Para Ukraińców została pobita przez grupę mężczyzn we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Victor Kovalchuk

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Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha w poniedziałek wyraził oczekiwanie, że sprawcy pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu zostaną sprawiedliwie ukarani.

"Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Potrzebujemy dialogu i wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści. Ukraina i Polska są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga" - napisał Sybiha na platformie X.

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Dwoje Ukraińców pobitych we Wrocławiu

Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy; mężczyźni byli notowani. Kierwiński zaznaczył, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna.

"Dziękuję władzom Polskim, organom ścigania oraz Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za szybką, zdecydowaną i natychmiastową reakcję" - napisał Sybiha. Dodał, że Kijów oczekuje "pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców".

Polskie organy ścigania zatrzymały dwie osoby podejrzane o atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Trwa poszukiwanie trzeciego podejrzanego.



Oczekujemy pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa, ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także… pic.twitter.com/xbCLM7B1m9 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 27, 2026 Rozwiń

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Okulickiego we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

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