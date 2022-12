Kim jest Andrew Tate? Influencer usłyszał zarzut handlu ludźmi i gwałtu

Były zawodowy kickbokser i kontrowersyjny celebryta, Andrew Tate jest w grupie zatrzymanych w Bukareszcie osób - potwierdzili rumuńscy prokuratorzy. Śledczy zarzucają mu handel ludźmi, gwałt i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Popularny w mediach społecznościowych influencer od lat znany jest głównie ze swoich mizoginicznych poglądów. Z seksizmu uczynił swój znak rozpoznawczy.

Urodził się w Waszyngtonie w 1986 roku jako dziecko szachisty Emory'ego Tate'a i Eileen Ashleigh, pracującej jako asystentka w branży gastronomicznej. Wychowywał się najpierw w Chicago, później w Goshen w stanie Indiana. Po rozwodzie rodziców zamieszkał w Luton, rodzinnym mieście swojej matki w Wielkiej Brytanii. W wieku 19 lat zaczął trenować sztuki walki, w tym boks. Już trzy lata później zajął 7. miejsce na liście najlepszych zawodników wagi półciężkiej, sporządzonej przez International Sport Kickboxing Association (ISKA). W 2011 roku zdobył pierwszy tytuł mistrzowski ISKA. Kolejny - dwa lata później. Wkrótce jednak zrezygnował z kariery sportowej.

Krótka przygoda w domu Wielkiego Brata

Popularność przyniósł mu udział w brytyjskiej edycji programu "Big Brother" w 2016 roku. Tate nie zabawił w słynnym domu długo: został wyrzucony z programu "za wideo, na którym uderza kobietę paskiem" - przypomina dziennik "Guardian". Wkrótce potem światło dzienne ujrzał kolejny film, na którym Tate mówi kobiecie, by policzyła siniaki, które najwyraźniej sam jej zrobił. Zarówno Tate, jak i kobieta zaprzeczyli, jakoby doszło do jakichkolwiek nadużyć, mówiąc że nagrania pokazują "seks za obopólną zgodą".

Później pojawiły się kolejne kontrowersje. Były kickbokser publikował na swoim profilu na Twitterze homofobiczne i rasistowskie treści. W 2017 roku został skrytykowany przez organizacje charytatywne zajmujące się zdrowiem psychicznym za stwierdzenie, że depresja jest zmyśloną chorobą. Miesiąc później odniósł się do #MeToo, mówiąc, że kobiety powinny "ponosić pewną odpowiedzialność" za gwałty, których ofiarą padły. W przyszłości miał niejednokrotnie powtórzyć ten pogląd. Między innymi z tego powodu jego konto na Twitterze zostało zawieszone w 2017 roku. W przyszłości jego profil zablokuje również YouTube, Facebook, Instagram i TikTok.

Oskarżenia o nadużycia wobec kobiet

W 2018 roku we wpisie na Facebooku Tate ubolewał nad "upadkiem zachodniej cywilizacji" po tym, jak zobaczył na londyńskim lotnisku Heathrow plakat "zachęcający dziewczyny do wyjazdu na wakacje, zamiast zachęcać do bycia kochającą matką i lojalną żoną". To w tym okresie pojawiły się również oskarżenia byłego sportowca o nadużycia wobec kobiet, które zaczęła badać brytyjska policja. Sam Tate odcinał się od zarzutów, przekonując, że raz "przypadkowo uderzył kobietę podczas bójki", w którą wdali się, kiedy wytrąciła telefon z jego ręki.

Mniej więcej w tym czasie przeniósł się do Rumunii. Jak przyznał w jednym z nagrań, zrobił to, by uniknąć oskarżeń o gwałt. Do podejrzeń w sprawie nadużyć wobec kobiet doszły kolejne zarzuty. "Daily Mirror" podał, że Tate i jego brat Tristan "zgarniali miliony ze stron z kamerami internetowymi, na których mężczyźni przekazują fortunę, gdy zakochują się w fałszywych szlochach modelek". Sami bracia nazwali sprawę "całkowitym oszustwem".

Przepis na sukces Tate'a

Zablokowanie kont w największych serwisach społecznościowych nie zmniejszyło popularności kontrowersyjnego celebryty. "Guardian" przepis na sukces Tate'a w internecie streścił krótko: "Stylizowanie się na samowystarczalnego guru, recepty na zarabianie pieniędzy, 'ucieczkę z matrixa' i przyciąganie dziewczyn". Tate powrócił na Twittera po tym, jak serwis przejął Elon Musk. Jego profil wypełniają głównie nagrania, w których chwali się swoją fortuną.

W poście z 27 grudnia Tate zwrócił się bezpośrednio do aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, podkreślając, że ma 33 samochody, które emitują "ogromną" ilość dwutlenku węgla do atmosfery i może jej wysłać ich "pełną listę". Szwedka odpowiedziała mu ciętą ripostą, która stała się hitem internetu. "Proszę, oświeć mnie. Napisz do mnie na adres smalldickenergy@getalife.com" - odpisała. Podany przez nią adres w języku angielskim funkcjonuje jako związek frazeologiczny na określenie mizoginów.

Andrew Tate aresztowany

Według informacji z wydziału do walk z przestępczością zorganizowaną, Tate został zatrzymany w Bukareszcie we czwartek razem z bratem Tristanem oraz dwoma innymi podejrzanymi z Rumunii. Śledztwo w sprawie braci Tate, jak podał Reuters, toczy się od kwietnia. Obaj odmówili agencji komentarza, ale ich prawnik potwierdził zatrzymanie. W sprawie Andrew śledczy zwrócili się już do sądu z wnioskiem o miesięczny areszt.

Andrew Tate został aresztowany w czwartek 29 grudnia NQUAM PHOTOS / Octav Ganea / Reuters / Forum

"Wydaje się, że czterech podejrzanych stworzyło zorganizowaną grupę przestępczą skupioną na werbunku, zakwaterowaniu i wykorzystywaniu kobiet poprzez zmuszanie ich do tworzenia treści pornograficznych, które miały być widoczne na wyspecjalizowanych stronach internetowych z dostępem za opłatą" - opisali w oświadczeniu prokuratorzy cytowani przez agencję Reutera, zaznaczając, że podejrzani w taki sposób mogli pozyskać duże sumy pieniędzy.

Autor:wac//az

Źródło: The Guardian, Reuters, tvn24.pl