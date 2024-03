Andrew Tate "głęboko zaniepokojony". Zwrot akcji w sprawie oskarżonego influencera

Andrew Tate i jego brat Tristan po raz kolejny zostali zatrzymani przez rumuńską policję. Aresztowanie miało miejsce w poniedziałek. Dokonano go w związku z "nakazem wydanym przez brytyjskie organy sądowe". Sąd w Bukareszcie zatwierdził ekstradycję mężczyzn do Wielkiej Brytanii. - To zdumiewające wznowienie oskarżeń sprzed dziesięciu lat wywołało konsternację i głębokie zaniepokojenie braci Tate - przekazała ich rzeczniczka.