Sąd przedłużył areszt Andrew Tate'a o kolejne 30 dni 

Wcześniej, w poniedziałek, prokuratura formalnie wniosła oskarżenie przeciw influencerowi, jego bratu oraz dwóm innym osobom . Zarzuty mają związek m.in. z uczestnictwem w procederze handlu ludźmi. Rumuński sąd ma teraz 60 dni na zapoznanie się z aktami sprawy. BBC podkreślało, że proces nie rozpocznie się od razu i potrwa prawdopodobnie kilka lat. Podejrzani nie przyznają się do winy.

Alex Nicodim/Anadolu Agency via Getty Images

Andrew Tate i jego brat Tristan Alex Nicodim/Anadolu Agency via Getty Images

Za co Andrew Tate został aresztowany?

Bracia Tate zostali aresztowani przez rumuńską policję pod koniec 2022 roku. Z materiałów ze wszczętego w kwietniu ubiegłego roku śledztwa wynika, że Tate wraz z bratem i dwoma obywatelami Rumunii - według Reutersa chodzi o kobiety - mogli należeć do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. W trakcie dochodzenia zgromadzono materiał, z którego wynika, że z inicjatywy oskarżonych co najmniej sześć kobiet miało zostać wykorzystanych seksualnie i zmuszonych do udziału w nagraniach pornograficznych. Od kwietnia mężczyźni przebywają w areszcie domowym.